В столице за сутки госпитализировали одного человека с переохлаждением
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение суток 27 ноября в Киеве с переохлаждением был госпитализирован один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
Также в течение суток 4 человека пострадали в ДТП, на которые выезжала скорая. Один человек был госпитализирован.
Всего медики провели в течение суток 1001 экстренный выезд, в 76% случаев прибыв на вызов меньше чем за 10 минут.
В течение суток было зафиксировано 30 смертей.
Напомним, уже в четырех областях произошли ДТП из-за гололеда.