В столице за сутки госпитализировали одного человека с переохлаждением

Также в течение суток 4 человека пострадали в ДТП, на которые выезжала скорая. Один человек был госпитализирован.

Всего медики провели в течение суток 1001 экстренный выезд, в 76% случаев прибыв на вызов меньше чем за 10 минут.

В течение суток было зафиксировано 30 смертей.

Напомним, уже в четырех областях произошли ДТП из-за гололеда.