З початку холодів у столиці понад 40 осіб отримало переохолодження

"У Києві від обмороження з 14 листопада по 28 лютого 2019 року постраждало 43 особи", - сказала Вишневська.



Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 4 по 8 березня будуть фіксуватися переважно субкомфортні погодні умови.



Раніше УНН повідомляв, з 14 листопада по 23 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалося понад 7 тисяч осіб.



Нагадаємо, 5 березня, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Закарпаття до 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Така сама ситуація і на Київщині.



Крім того, завтра, 5 березня, буде хмарно з проясненнями. У західних, східних, вдень і в північних, Черкаській та Вінницькій областях невеликий дощ, у Карпатах, вночі і на сході країни з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.