С начала холодов в столице более 40 человек получили переохлаждение

"В Киеве от обморожения с 14 ноября по 28 февраля 2019 пострадало 43 человека", - сказала Вишневская.



Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 4 по 8 марта будут фиксироваться преимущественно субкомфортные погодные условия.



Ранее УНН сообщал, с 14 ноября по 23 февраля 2019 в Киеве от гололеда травмировались более 7000 человек.



Напомним, 5 марта, порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье Закарпатья до 25 м / с (1 уровень опасности, желтый). Такая же ситуация и в Киевской области.



Кроме того, завтра, 5 марта, будет облачно с прояснениями. В западных, восточных, днем и в северных, Черкасской и Винницкой областях небольшой дождь, в Карпатах, ночью и на востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.