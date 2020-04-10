У столиці вводять примусовий карантин у місцях виявлення спалахів COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві для боротьби з поширенням COVID-19 на підприємствах та установах, де виявлені спалахи захворювання, запровадили примусовий карантин. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Для попередження розповсюдження вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені вогнища захворювання: на підприємствах, в установах", - сказав Кличко.
Як повідомлялося, у Києві, станом на ранок 10 квітня, виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них двоє медиків.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.