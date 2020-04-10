У Києві вже 348 випадків COVID-19: минулої доби хворобу виявили у двох медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві станом на ранок 10 квітня виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них два медики. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість киян що захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилась на 13 осіб. Загалом в столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — сказав Кличко.
За його словами, захворіло вісім жінок віком від 21 року до 91 та 14-річна дівчина. Четверо чоловіків від 35 років до 71 року.
“Серед киян, які захворіли за минулу добу двоє медиків. До лікарень було госпіталізовано 3 пацієнтів, інші лікуються вдома...”, — розповів Кличко.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.