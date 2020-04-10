У Києві вже 348 випадків COVID-19: минулої доби хворобу виявили у двох медиків

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві станом на ранок 10 квітня виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них два медики. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.