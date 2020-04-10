В Киеве уже 348 случаев COVID-19: в прошедшие сутки болезнь обнаружили у двух медиков

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на утро 10 апреля выявлено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезни в столице подтвердили у 13 человек, среди них два медика. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.