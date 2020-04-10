В Киеве уже 348 случаев COVID-19: в прошедшие сутки болезнь обнаружили у двух медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на утро 10 апреля выявлено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезни в столице подтвердили у 13 человек, среди них два медика. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Количество киевлян заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилаось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, — сказал Кличко.
По его словам, заболело восемь женщин в возрасте от 21 года до 91 и 14-летняя девушка. Четверо мужчин от 35 лет до 71 года.
“Среди киевлян, которые заболели за минувшие сутки двое медиков. В больницы были госпитализированы 3 пациентов, другие лечатся дома...”, — рассказал Кличко.
Напомним, в Украине 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.