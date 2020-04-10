В Україні уже понад 2 тисячі випадків COVID-19, з них 69 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків", - вказали у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 119 випадків;
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- Волинська область — 41 випадок;
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- Дніпропетровська область — 52 випадки;
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- Донецька область — 11 випадків;
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- Житомирська область — 41 випадок;
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- Закарпатська область — 56 випадків;
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- Запорізька область — 54 випадки;
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- Івано-Франківська область — 254 випадки;
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- Кіровоградська область — 82 випадки;
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- Київ — 348 випадків;
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- Київська область — 140 випадків;
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- Львівська область — 82 випадки;
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- Луганська область — 3 випадки;
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- Миколаївська область — 0 випадків;
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- Одеська область — 46 випадків;
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- Полтавська область — 20 випадків;
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- Рівненська область — 85 випадків;
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- Сумська область — 63 випадки;
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- Тернопільська область — 196 випадків;
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- Харківська область — 6 випадків;
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- Херсонська область — 27 випадків;
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- Хмельницька область — 16 випадків;
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- Чернівецька область — 366 випадків;
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- Черкаська область — 86 випадків;
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- Чернігівська область — 9 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, на ранок 9 квітня в Україні було зафіксовано 1892 випадки COVID-19, з них 57 летальні.