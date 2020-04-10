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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51415 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60270 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74292 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73721 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100878 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81212 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130753 просмотра

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В Украине уже более 2 тысяч случаев COVID-19, из них 69 летальных

В Украине уже более 2 тысяч случаев COVID-19, из них 69 летальных

Киев  •  УНН

 • 33726 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", - указали в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 119 случаев;
  • Волынская область - 41 случай;
  • Днепропетровская область - 52 случая;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 41 случай;
  • Закарпатская область - 56 случаев;
  • Запорожская область - 54 случая;
  • Ивано-Франковская область - 254 случая;
  • Кировоградская область - 82 случая;
  • Киев - 348 случаев;
  • Киевская область - 140 случаев;
  • Львовская область - 82 случая;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 0 случаев;
  • Одесская область - 46 случаев;
  • Полтавская область - 20 случаев;
  • Ровенская область - 85 случаев;
  • Сумская область - 63 случая;
  • Тернопольская область - 196 случаев;
  • Харьковская область - 6 случаев;
  • Херсонская область - 27 случаев;
  • Хмельницкая область - 16 случаев;
  • Черновицкая область - 366 случаев;
  • Черкасская область - 86 случаев;
  • Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020-го в Центр поступило 862 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, на утро 9 апреля в Украине было зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных.

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