В Украине уже более 2 тысяч случаев COVID-19, из них 69 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", - указали в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 119 случаев;
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- Волынская область - 41 случай;
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- Днепропетровская область - 52 случая;
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- Донецкая область - 11 случаев;
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- Житомирская область - 41 случай;
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- Закарпатская область - 56 случаев;
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- Запорожская область - 54 случая;
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- Ивано-Франковская область - 254 случая;
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- Кировоградская область - 82 случая;
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- Киев - 348 случаев;
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- Киевская область - 140 случаев;
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- Львовская область - 82 случая;
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- Луганская область - 3 случая;
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- Николаевская область - 0 случаев;
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- Одесская область - 46 случаев;
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- Полтавская область - 20 случаев;
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- Ровенская область - 85 случаев;
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- Сумская область - 63 случая;
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- Тернопольская область - 196 случаев;
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- Харьковская область - 6 случаев;
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- Херсонская область - 27 случаев;
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- Хмельницкая область - 16 случаев;
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- Черновицкая область - 366 случаев;
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- Черкасская область - 86 случаев;
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- Черниговская область - 9 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020-го в Центр поступило 862 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, на утро 9 апреля в Украине было зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных.