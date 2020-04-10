В столице вводят принудительный карантин в местах обнаружения вспышек COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве для борьбы с распространением COVID-19 на предприятиях и учреждениях, где выявлены вспышки заболевания, ввели принудительный карантин. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Для предупреждения распространения вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания: на предприятиях, в учреждениях", - сказал Кличко.
Как сообщалось, в Киеве, по состоянию на утро 10 апреля, обнаружено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь в столице подтвердили у 13 человек, среди них двое медиков.
Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.