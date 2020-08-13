У столиці бабуся залишила двох дітей біля магазину і не повернулася за ними

"На столичній Оболоні правоохоронці вилучили з родини двох сестричок, яких бабуся залишила біля магазину та не повернулася за ними. Жінка написала офіційну відмову від дівчаток та передала їх на піклування державі, оскільки їх рідна мати два місяці не з’являється вдома та не цікавиться долею малечі. Лікарі оглянули сестричок, після чого доставили до медичного закладу для тимчасового перебування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення, що біля магазину знаходиться візочок із двома маленькими дітками. Поліцейські розшукали родичку дівчаток та встановили обставини, за яких вона їх залишила.

"Родина перебуває на обліку як така, що опинилась у складних життєвих обставинах, у зв’язку з ухилянням батьків від виконання своїх обов’язків. Нам жінка пояснила, що донька залишила у неї дітей та близько двох місяців вона не з’являється вдома й не цікавиться малечею. А відтак жінка попросила забрати сестричок, написала офіційну відмову та передала їх на піклування державі", - повідомили у поліції.

Дітей віком один та два роки вилучили з родини, після огляду лікарі відвезли малечу до медичного закладу для тимчасового перебування.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Тиса", що на Закарпатті, затримали жінку, яка намагалась за підробленим документом вивезти з України двох малолітніх дітей.