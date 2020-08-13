В столице бабушка оставила двух детей возле магазина и не вернулась за ними

"На столичной Оболони правоохранители изъяли из семьи двух сестер, которых бабушка оставила возле магазина и не вернулась за ними. Женщина написала официальный отказ от девочек и передала их на попечение государству, поскольку их родная мать два месяца не появляется дома и не интересуется судьбой малышей. Врачи осмотрели сестер, после чего доставили в медицинское учреждение для временного пребывания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение, что возле магазина находится коляска с двумя маленькими детьми. Полицейские разыскали родственницу девочек и установили обстоятельства, при которых она их оставила.

"Семья состоит на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, в связи с уклонением родителей от выполнения своих обязанностей. Нам женщина объяснила, что дочь оставила у нее детей и около двух месяцев она не появляется дома и не интересуется малышами. Следовательно женщина попросила забрать сестер, написала официальный отказ и передала их на попечение государству", - сообщили в полиции.

Детей возрастом один и два года изъяли из семьи, после осмотра врачи отвезли малышей в медицинское учреждение для временного пребывания.

Напомним, в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье задержали женщину, которая пыталась по поддельным документам вывезти из Украины двух малолетних детей.