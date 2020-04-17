У столичному центрі зайнятості з початку карантину зареєструвалось понад 4 тисячі безробітних

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Київському міському центрі зайнятості від початку карантину, 12 березня, зареєструвалося 4 600 нових безробітних. Загалом з початку року кількість безробітних у столиці зросла на 45%. Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, передає УНН із посиланням на відділ інформаційної роботи центру.