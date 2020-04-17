У столичному центрі зайнятості з початку карантину зареєструвалось понад 4 тисячі безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Київському міському центрі зайнятості від початку карантину, 12 березня, зареєструвалося 4 600 нових безробітних. Загалом з початку року кількість безробітних у столиці зросла на 45%. Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, передає УНН із посиланням на відділ інформаційної роботи центру.
Так, на сьогодні кількість безробітних, зареєстрованих в столичній службі зайнятості, становить 13,5 тис. осіб, що на 4,9 тис. осіб або в 1,6 разів більше, ніж на відповідну дату минулого року.
"Ситуація на ринку праці столиці змінилася. Безробіття зростає. Це в однаковій мірі стосується і представників малого та середнього бізнесу, великих підприємств. Що стосується офіційно зареєстрованих безробітних: якщо в докарантинний період, з 1 січня до 12 березня 2020 року, зростання їх чисельності у порівнянні з відповідним періодом минулого року склало лише 8%, то з 12 березня по 13 квітня включно таке зростання відбулось в 2,3 рази", - наголосив керівник столичної служби зайнятості.
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Повідомляється, що серед безробітних, які перебувають на обліку у столичній службі зайнятості, переважають колишні працівники торгівлі (22%), державного управління (13%), фінансової та страхової діяльності (11%), підприємств переробної промисловості (9%).
Також, порівняно з минулим роком, чисельність колишніх працівників:
▪️ сфери тимчасового розміщення й організації харчування зросла майже втричі;
▪️ будівництва - майже вдвічі;
▪️ сфери надання різних послуг - в 1,9 разів;
▪️ діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування, торгівлі, сфери розваг та відпочинку - в 1,7 разів;
▪️ підприємств переробної промисловості, транспорту та сфери державного управління й оборони – у півтора рази.
У той же час, кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до столичної служби зайнятості, на сьогодні складає понад 8 тисяч, що на 34% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
Як повідомлялося раніше в УНН, що за час карантину у центрах зайнятості зареєструвалось майже 90 тисяч безробітних.