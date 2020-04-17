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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В столичном центре занятости с начала карантина зарегистрировалось более 4 тысяч безработных

В столичном центре занятости с начала карантина зарегистрировалось более 4 тысяч безработных

Киев  •  УНН

 • 17911 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киевском городском центре занятости с начала карантина, 12 марта, зарегистрировалось 4600 новых безработных. Всего с начала года количество безработных в столице выросло на 45%. Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич, передает УНН со ссылкой на отдел информационной работы центра.

Так, на сегодняшний день количество безработных, зарегистрированных в столичной службе занятости, составляет 13,5 тыс. человек, что на 4,9 тыс. человек или в 1,6 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

"Ситуация на рынке труда столицы изменилась. Безработица растет. Это в равной степени касается и представителей малого и среднего бизнеса, крупных предприятий. Что касается официально зарегистрированных безработных: если в докарантинний период с 1 января до 12 марта 2020 года, рост их численности в сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил лишь 8%, то с 12 марта по 13 апреля включительно такой рост состоялся в 2,3 раза", - подчеркнул руководитель столичной службы занятости.

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Сообщается, что среди безработных, состоящих на учете в столичной службе занятости, преобладают бывшие работники торговли (22%), государственного управления (13%), финансовой и страховой деятельности (11%), предприятий перерабатывающей промышленности (9%).

Также по сравнению с прошлым годом, численность бывших сотрудников:

▪️ сферы временного размещения и организации питания выросла почти втрое;
▪️ строительства - почти вдвое;
▪️ в сфере оказания различных услуг - в 1,9 раз;
▪️ деятельности административного и вспомогательного обслуживания, торговли, сферы развлечений и отдыха - в 1,7 раза;
▪️ предприятий перерабатывающей промышленности, транспорта и сферы государственного управления и обороны - в полтора раза.

В то же время, количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в столичной службе занятости, на сегодня составляет более 8 тысяч, что на 34% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Как сообщалось ранее в УНН, что за время карантина в центрах занятости зарегистрировалось почти 90 тысяч безработных.

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