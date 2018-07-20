У столичному супермаркеті жінка завдала собі ножове поранення

“До нас надійшло повідомлення про те, що охорона одного з супермаркетів зафіксувала, що чоловік у одному з відділів узяв рюкзак. Його провели до кімнати охорони, а у цей час його супутниця пішла у один з відділів магазину, де взяла ніж та нанесла собі ножове поранення. До приїзду патрульних поліцейських її забрала швидка допомога”, — повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці вилучили записи камер відео спостереження, та встановлюють усі деталі інциденту.

Нагадаємо, у Тернопільській області п’яний чоловік зарубав свого товариша, підозрюючи того у крадіжці грошей.