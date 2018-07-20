В столичном супермаркете женщина нанесла себе ножевое ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Голосеевском районе Киева женщина нанесла себе ножевые ранения из-за того, что ее муж, которого охрана супермаркета заподозрила краже. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"К нам поступило сообщение о том, что охрана одного из супермаркетов зафиксировала, что человек в одном из отделов взял рюкзак. Его провели в комнату охраны, а в это время его спутница пошла в один из отделов магазина, где взяла нож и нанесла себе ножевое ранение. До приезда патрульных полицейских ее забрала скорая помощь", - сообщили в полиции.
Правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения, и устанавливают все детали инцидента.
Напомним, в Тернопольской области пьяный мужчина зарубил своего друга, подозревая того в краже денег.