У столичному регіоні найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Київській області 4-5 червня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у Київській області 4-5 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні 4 червня очікується погіршення погодних умов - з грозами, градом та шквалами.
Також нагадаємо, через очікувані дощі протягом 4-5 червня на річках басейнів Днiстра, Прута, Сiрету у Карпатському регіоні очiкуються пiдйоми рiвнiв води.