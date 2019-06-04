В столичном регионе самый высокий уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Киевской области 4-5 июня ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в Киевской области 4-5 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине 4 июня ожидается ухудшение погодных условий - с грозами, градом и шквалами.
Также напомним, из-за ожидаемых дождей в течение 4-5 июня на реках бассейнов Днестра, Прута, Сирет в Карпатском регионе ожидаются подъемы уровней воды.