У столичному метро наразі не можна оплатити за проїзд QR-квитком або QR-кодом - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У київському метрополітені тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими QR-квитками та QR-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий". Про це повідомляє КМДА у Telgram, пише УНН.
Цитата
"У метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, а саме:
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- транспортна картка;
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- безконтактна банківська картка;
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- мобільні додатки ApplePay та Google Pay.
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