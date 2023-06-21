В столичном метро пока нельзя оплатить проезд QR-билетом или QR-кодом - КГГА

Цитата

"В метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме, а именно:



транспортная карта;



бесконтактная банковская карта;



мобильные приложения ApplePay и Google Pay.



Напомним

С 30 июня Укрзализныця запустила первые женские купе для усиления безопасности в пассажирских поездах.