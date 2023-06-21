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В столичном метро пока нельзя оплатить проезд QR-билетом или QR-кодом - КГГА

Киев • УНН

 • 1117239 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В киевском метрополитене временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными QR-билетами и QR-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой". Об этом сообщает КГГА в Telgram, пишет УНН.

В столичном метро пока нельзя оплатить проезд QR-билетом или QR-кодом - КГГА

Цитата

"В метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме, а именно:

  • транспортная карта;
  • бесконтактная банковская карта;
  • мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

Напомним

С 30 июня Укрзализныця запустила первые женские купе для усиления безопасности в пассажирских поездах.

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