В столичном метро пока нельзя оплатить проезд QR-билетом или QR-кодом - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В киевском метрополитене временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными QR-билетами и QR-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой". Об этом сообщает КГГА в Telgram, пишет УНН.
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"В метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме, а именно:
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- транспортная карта;
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- бесконтактная банковская карта;
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- мобильные приложения ApplePay и Google Pay.
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Напомним
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