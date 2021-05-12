У столичній підземці жінка народила хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У середу у підземному переході до станції "Лісова" у жінки почалися пологи, до приїзду медиків допомогу породіллі надавали співробітники метро. Про це заявила речниця метрополітену Наталка Макагон, інформує УНН.
Цитата
"У підземному переході до станції "Лісова" у пасажирки почалися пологи. Ну, що друзі, чекаємо дівчинка чи хлопчик.
Хлопчик!
Жінку з немовлям забрала швидка. Обоє почуваються добре", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Тоді пологи прийняли працівниці метро та поліцейські.
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