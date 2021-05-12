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В столичной подземке женщина родила мальчика

Киев • УНН

 • 23262 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В среду в подземном переходе к станции "Лесная" в женщина начались роды, до приезда медиков помощь роженице давали сотрудники метро. Об этом заявила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макагон, информирует УНН.

В столичной подземке женщина родила мальчика

Цитата

"В подземном переходе к станции "Лесная" у пассажирки начались роды. Ну, что друзья, ждем девочка или мальчик.
Мальчик!

Женщину с младенцем забрала скорая. Оба чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Дополнение

В 2014 году пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Тогда роды приняли работницы метро и полицейские.

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