В столичной подземке женщина родила мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В среду в подземном переходе к станции "Лесная" в женщина начались роды, до приезда медиков помощь роженице давали сотрудники метро. Об этом заявила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макагон, информирует УНН.
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"В подземном переходе к станции "Лесная" у пассажирки начались роды. Ну, что друзья, ждем девочка или мальчик.
Мальчик!
Женщину с младенцем забрала скорая. Оба чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.
Дополнение
В 2014 году пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Тогда роды приняли работницы метро и полицейские.
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