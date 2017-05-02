На КПВВ "Гнутове" у жінки прийняли пологи
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 травня. УНН. На КПВВ "Гнутове" народила жінка. Про це повідомляє прес-служба Донецького прикордонного загону, передає УНН.
"Першого травня вже після закриття контрольно-пропускного пункту "Гнутове", з боку непідконтрольної території прибув транспортний засіб, в якому перебувала вагітна жінка з двома дітьми. Громадянка України 1976 року народження перебувала в передродовому стані", - повідомили прикордонники.
Породіллю доставили в модуль надання першої медичної допомоги, де фельдшер ДСНС почав приймати пологи. В цей час прикордонники оформили документи родини на в'їзд на підконтрольну територію України.
Жінка була доставлена в маріупольський пологовий будинок відразу після приїзду машини "швидкої допомоги".
Нагадаємо, на початку квітня екіпаж лайнера Boeing 737 авіакомпанії Turkish Airlines, що виконував рейс "Конакрі-Уагадугу-Стамбул", прийняв пологи у пасажирки на ім'я Нафд Дьябі. Дівчинка, яка отримала ім'я Кадіжу, з'явилася на світ на висоті 12 800 метрів.