На КПВВ "Гнутово" у женщины приняли роды
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 мая. УНН. На КПВВ “Гнутово” у женщины приняли роды. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда, передает УНН.
“Первого мая уже после закрытия контрольно-пропускного пункта „Гнутово“, со стороны неподконтрольной территории прибыло транспортное средство, в котором находилась беременная женщина с двумя детьми. Гражданка Украины 1976 года рождения находилась в предродовом состоянии”, — сообщили пограничники.
Роженицу доставили в модуль предоставления первой медицинской помощи, где фельдшер ГСЧС начал принимать роды. В это время пограничники оформили документы семьи на въезд на подконтрольную территорию Украины.
Женщина была доставлена в мариупольский роддом сразу по приезду машины “скорой помощи”.
Напомним, в начале апреля экипаж лайнера Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс “Конакри-Уагадугу-Стамбул”, принял роды у пассажирки по имени Нафд Дьяби. Девочка, которая получила имя Кадижу, появилась на свет на высоте 12 800 метров.