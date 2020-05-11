У столичній Конча-Заспі зіткнулися Lexus та Range Rover

"Повідомлення про ДТП по вулиці Столичне шосе за участі Lexus та Range Rover надійшло о 17:20. За попередньою інформацією, є постраждалі“, - сказала Кір’якова.

Нагадаємо, легковик зіткнувся з фурою на трасі “Київ-Одеса”, двоє людей загинуло.

Як повідомляв УНН, у Бердянську сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій та пасажир легковика отримали смертельні травми, ще троє осіб доставлені в лікарню.