У столичній Конча-Заспі зіткнулися Lexus та Range Rover
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У районі Конча-Заспи в Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів, за попередньою інформацією, є постраждалі. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві Христина Кір'якова.
"Повідомлення про ДТП по вулиці Столичне шосе за участі Lexus та Range Rover надійшло о 17:20. За попередньою інформацією, є постраждалі“, - сказала Кір’якова.
Нагадаємо, легковик зіткнувся з фурою на трасі “Київ-Одеса”, двоє людей загинуло.
Як повідомляв УНН, у Бердянську сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій та пасажир легковика отримали смертельні травми, ще троє осіб доставлені в лікарню.