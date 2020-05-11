В столичной Конча-Заспе столкнулись Lexus и Range Rover

"Сообщение о ДТП на улице Столичное шоссе с участием Lexus и Range Rover поступило в 17:20. По предварительной информации, есть пострадавшие", - сказала Кирьякова.

Напомним, автомобиль столкнулся с фурой на трассе "Киев-Одесса", два человека погибли.

Как сообщал УНН, в Бердянске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы, еще три человека доставлены в больницу.