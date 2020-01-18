У ставку на Донеччині виявили труп жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Зі ставка у Волновасі на Донеччині витягли тіло потонулої жінки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
"17 січня о 15:27 надійшла інформація про потонулу жінку у місті Волноваха по вулиці Набережна у ставці "Водокачка", - повідомили у відомстві.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою надувного човна та багра вилучили тіло жінки із води, яке перебувало на відстані 15 м від прибережної зони, та передали співробітникам поліції.
Нагадаємо, на Київщині жінка провалилась під лід.