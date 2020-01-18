В пруду в Донецкой области обнаружили труп женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Из пруда в Волновахе Донецкой области извлекли тело утонувшего женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"17 января в 15:27 поступила информация об утонувшей женщине в городе Волноваха по улице Набережная в пруду "Водокачка", - сообщили в ведомстве.
Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью надувной лодки и багра извлекли тело женщины из воды, которое находилось на расстоянии 15 м от прибрежной зоны, и передали сотрудникам полиции.
Напомним, в Киевской области женщина провалилась под лед.