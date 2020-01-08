На Київщині жінка провалилась під лід
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Київщині жінка провалилась під лід у ставку. Її в напівпритомному стані з води доставали рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Київській області.
“7 січня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Київській області надійшло повідомлення про те що у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району, в місцевому ставку тоне людина”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що на місце виклику відправили рятувальників 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе.
“По прибуттю до місця виклику працівниками ДСНС встановлено, що жінка знаходиться у воді у напівпритомному стані. Не гаючи часу начальник караулу спустився до потерпілої та за допомогою рятувальної мотузки дістав її з води”, — повідомили у пресслужбі.
Також зазначається, що жінку 1983 року народження з переохолодженням тіла передали медикам.
Нагадаємо, на Чернігівщині рибалка провалився під тонку кригу та потонув.