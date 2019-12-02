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На Чернігівщині чоловік потонув, провалившись під кригу

На Чернігівщині чоловік потонув, провалившись під кригу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Чернігівській області 66-річний рибалка провалився під тонку кригу водойми та потонув. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Так, 1 грудня о 09:40 до Служби порятунку у Корюківському районі надійшло повідомлення про те, що неподалік районного центру у ставку на відстані 10 м від берега місцеві рибалки виявили тіло потопельника.

Рятувальники за допомогою гумового човна та рятувальної мотузки підняли з водойми тіло потонулого чоловіка.

Як з’ясувалося, загиблим виявився 66-річний місцевий житель, який вранці того ж дня пішов на риболовлю. Чоловік, всупереч вимогам безпеки, переходив водойму по тонкій кризі, провалився й потонув. Нажаль, допомогти йому було нікому. 

Нагадаємо, минулого тижня також на Чернігівщині рибалка провалився під кригу та потонув.

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