На Чернігівщині чоловік потонув, провалившись під кригу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Чернігівській області 66-річний рибалка провалився під тонку кригу водойми та потонув. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 1 грудня о 09:40 до Служби порятунку у Корюківському районі надійшло повідомлення про те, що неподалік районного центру у ставку на відстані 10 м від берега місцеві рибалки виявили тіло потопельника.
Рятувальники за допомогою гумового човна та рятувальної мотузки підняли з водойми тіло потонулого чоловіка.
Як з’ясувалося, загиблим виявився 66-річний місцевий житель, який вранці того ж дня пішов на риболовлю. Чоловік, всупереч вимогам безпеки, переходив водойму по тонкій кризі, провалився й потонув. Нажаль, допомогти йому було нікому.
Нагадаємо, минулого тижня також на Чернігівщині рибалка провалився під кригу та потонув.