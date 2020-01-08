В Киевской области женщина провалилась под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Киевской области женщина провалилась под лед в пруду. Ее в полубессознательном состоянии из воды доставали спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.
"7 января в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области поступило сообщение о том, что в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района, в местном пруду тонет человек", - говорится в сообщении.
Указано, что на место вызова отправили спасателей 62-й Государственной пожарно-спасательной части города Вишневое.
"По прибытию к месту вызова работниками ГСЧС установлено, что женщина находится в воде в полубессознательном состоянии. Не теряя времени начальник караула спустился к потерпевшей и с помощью спасательной веревки вытянул ее из воды", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что женщину 1983 года рождения с переохлаждением тела передали медикам.
Напомним, в Черниговской области рыбак провалился под тонкий лед и утонул.