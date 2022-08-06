У Стамбулі перевірили судно NAVISTAR з українською кукурудзою: судно вирушило до Ірландії

Цитата

"Інспекційна діяльність була успішно завершена спільним координаційним центром на кораблі NAVISTAR під панамським прапором, який стояв на якорі на півночі Стамбула і перевозив 33 тис. тонн кукурудзи з України до Ірландії. Корабель продовжить плавання", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Департамент національної оборони Туреччини повідомив, що з українських портів відправляться 4 судна, 1 з Одеси і 3 з Чорноморська.

Додамо

Вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення 24 лютого до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S. Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul’un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek. pic.twitter.com/GEF2FQSqPA