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Завтра з українських портів відправляться 4 судна, 1 з Одеси і 3 з Чорноморська

Завтра з українських портів відправляться 4 судна, 1 з Одеси і 3 з Чорноморська

Київ • УНН

 • 117824 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Департамент національної оборони Туреччини у своєму Twitter повідомили, що з українських портів відправляться 4 судна, 1 з Одеси і 3 з Чорноморська. Про це інформує УНН.

Цитата

"В результаті контактів MSB Hulusi AKAR та інтенсивної роботи та координації у спільному координаційному центрі у Стамбулі дійшли згоди на вихід 4 суден з українських портів, 1 з Одеси та 3 з Чорноморська", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення 24 лютого до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S. Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

1⃣ MSB Hulusi AKAR’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda;

Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, pic.twitter.com/d6cvryNxOS

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

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