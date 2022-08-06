Завтра з українських портів відправляться 4 судна, 1 з Одеси і 3 з Чорноморська

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"В результаті контактів MSB Hulusi AKAR та інтенсивної роботи та координації у спільному координаційному центрі у Стамбулі дійшли згоди на вихід 4 суден з українських портів, 1 з Одеси та 3 з Чорноморська", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення 24 лютого до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S. Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

1⃣ MSB Hulusi AKAR’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda;



Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, pic.twitter.com/d6cvryNxOS