Завтра из украинских портов отправятся 4 судна, 1 из Одессы и 3 из Черноморска

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"В результате контактов MSB Hulusi AKAR и интенсивной работы и координации в совместном координационном центре в Стамбуле пришли к согласию на выход 4 судов из украинских портов, 1 из Одессы и 3 из Черноморска", – говорится в сообщении.

Напомним

Впервые с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S. Судно зашло в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

1⃣ MSB Hulusi AKAR’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda;



Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, pic.twitter.com/d6cvryNxOS