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В Стамбуле проверили судно NAVISTAR с украинской кукурузой: судно отправилось в Ирландию

В Стамбуле проверили судно NAVISTAR с украинской кукурузой: судно отправилось в Ирландию

Киев • УНН

 • 122994 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Стамбуле проверили судно NAVISTAR из 33 тыс. тонн кукурузы. Далее оно отправится в Ирландию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент национальной обороны Турции.

Цитата

"Инспекционная деятельность была успешно завершена совместным координационным центром на корабле NAVISTAR под панамским флагом, стоявшим на якоре на севере Стамбула и перевозившим 33 тыс. тонн кукурузы из Украины в Ирландию. Корабль продолжит плавание", – говорится в сообщении.

Напомним

Департамент национальной обороны Турции сообщил, что из украинских портов отправятся 4 судна, 1 из Одессы и 3 из Черноморска.

Добавим

Впервые с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S. Судно зашло в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul’un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna’dan Írlanda’33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVIST. Gemi seyrine devam edecek. pic.twitter.com/GEF2FQSqPA

—T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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