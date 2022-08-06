В Стамбуле проверили судно NAVISTAR с украинской кукурузой: судно отправилось в Ирландию

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"Инспекционная деятельность была успешно завершена совместным координационным центром на корабле NAVISTAR под панамским флагом, стоявшим на якоре на севере Стамбула и перевозившим 33 тыс. тонн кукурузы из Украины в Ирландию. Корабль продолжит плавание", – говорится в сообщении.

Напомним

Департамент национальной обороны Турции сообщил, что из украинских портов отправятся 4 судна, 1 из Одессы и 3 из Черноморска.

Добавим

Впервые с момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S. Судно зашло в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul’un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna’dan Írlanda’33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVIST. Gemi seyrine devam edecek. pic.twitter.com/GEF2FQSqPA