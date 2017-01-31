У США повісили ляльку Д.Трампа з радянським прапором в руках
Київ • УНН
КИЇВ. 31. січня. УНН. В американському місті Форт-Вейн в штаті Індіана на дереві повісили ляльку президента США Дональда Трампа з радянським прапором в руках, передає УНН з посиланням на новинний портал Wane.com.
Як зазначається, що ляльку Дональда Трампа повісив поруч зі своїм будинком американський ветеран, але коментувати свій вчинок він відмовляється.
Місцеві жителі розповідають, що лялька з'явилася незабаром після інавгурації нинішнього американського лідера. За словами одного з жителів міста Форт-Вейн, що такий вчинок є неповагою до Д. Трампа та тих людей, що віддали свої голоси за нього.
Місцева поліція заявила, що не може нічого зробити, оскільки власник будинку користується свободою слова.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter прокоментував хвилю акцій протесту, які пройшли в багатьох містах США.