В США повесили куклу Д.Трампа с советским флагом в руках
Киев • УНН
КИЕВ. 31. января. УНН. В американском городе Форт-Уэйн в штате Индиана на дереве повесили куклу президента США Дональда Трампа с советским флагом в руках, передает УНН со ссылкой на новостной портал Wane.com.
Как отмечается, куклу Дональда Трампа повесил рядом со своим домом американский ветеран, но комментировать свой поступок он отказывается.
Местные жители рассказывают, что кукла появилась вскоре после инаугурации нынешнего американского лидера. По словам одного из жителей города Форт-Уэйн, такой поступок является неуважением к Д.Трампу и тем людям, которые отдали свои голоса за него.
Местная полиция заявила, что не может ничего сделать, так как владелец дома пользуется свободой слова.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter прокомментировал волну акций протеста, которые прошли во многих городах США.