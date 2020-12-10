У США затримали чоловіка, який погрожував підірвати офіс демократів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Поліція заарештувала чоловіка у місті Спокен, штат Вашингтон, у середу вранці після того, як він нібито увійшов у місцеву штаб-квартиру демократів і пригрозив підірвати її, передає УНН із посиланням на ABC News.
Згідно із заявою місцевої влади, чоловік увійшов до будівлі з рюкзаком, з якого стирчали дроти, і заявив, що у нього є бомба.
Коли волонтер викликав службу екстреної допомоги, а перебуваючі у будівлі евакуювалися, підозрюваний нібито увійшов в офіс і сказав одному із працівників, що збирається підірвати бомбу, заявили офіційні особи.
Поліція повідомила, що потім вони оточили будівлю і без пригод затримали підозрюваного на виході зі штабу. За даними поліцейського управління Спокена, у той час у підозрюваного не було рюкзака.
Коли офіцери увійшли до будівлі, вони помітили дим, що йде з офісу. Переконавшись, що з будівлі всіх осіб евакуйовано, поліція викликала саперів, які визначили, що рюкзак не був вибухонебезпечним.
Поліція заявила, що чоловік дійсно влаштував пожежу всередині будівлі, але у результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися вибори президента. Згідно з попередніми даними, кандидат від партії демократів Джо Байден обігнав нинішнього президента, республіканця Дональда Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому, Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів у судах ряду штатів, проте суди у Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.