В США задержали мужчину, который угрожал взорвать офис демократов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Полиция арестовала мужчину в городе Спокан, штат Вашингтон, в среду утром после того, как он якобы вошел в местную штаб-квартиру демократов и пригрозил взорвать ее, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Согласно заявлению местных властей, мужчина вошел в здание с рюкзаком, из которого торчали провода, и заявил, что у него есть бомба.
Когда волонтер вызвал службу экстренной помощи, а пребывающие в здании эвакуировались, подозреваемый якобы вошел в офис и сказал одному из сотрудников, что собирается взорвать бомбу, заявили официальные лица.
Полиция сообщила, что потом они окружили здание и без приключений задержали подозреваемого на выходе из штаба. По данным полицейского управления Спокана, в то время у подозреваемого не было рюкзака.
Когда офицеры вошли в здание, они заметили дым, идущий из офиса. Убедившись, что из здания все люди эвакуированы, полиция вызвала саперов, которые определили, что рюкзак не был взрывоопасным.
Полиция заявила, что человек действительно устроил пожар внутри здания, но в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, 3 ноября в США состоялись выборы президента. Согласно предварительным данным, кандидат от партии демократов Джо Байден обогнал действующего президента, республиканца Дональда Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом, Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.