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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73580 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96984 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115572 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 150663 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198882 просмотра

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В США задержали мужчину, который угрожал взорвать офис демократов

В США задержали мужчину, который угрожал взорвать офис демократов

Киев  •  УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Полиция арестовала мужчину в городе Спокан, штат Вашингтон, в среду утром после того, как он якобы вошел в местную штаб-квартиру демократов и пригрозил взорвать ее, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Согласно заявлению местных властей, мужчина вошел в здание с рюкзаком, из которого торчали провода, и заявил, что у него есть бомба.

Когда волонтер вызвал службу экстренной помощи, а пребывающие в здании эвакуировались, подозреваемый якобы вошел в офис и сказал одному из сотрудников, что собирается взорвать бомбу, заявили официальные лица.

Полиция сообщила, что потом они окружили здание и без приключений задержали подозреваемого на выходе из штаба. По данным полицейского управления Спокана, в то время у подозреваемого не было рюкзака.

Когда офицеры вошли в здание, они заметили дым, идущий из офиса. Убедившись, что из здания все люди эвакуированы, полиция вызвала саперов, которые определили, что рюкзак не был взрывоопасным.

Полиция заявила, что человек действительно устроил пожар внутри здания, но в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 3 ноября в США состоялись выборы президента. Согласно предварительным данным, кандидат от партии демократов Джо Байден обогнал действующего президента, республиканца Дональда Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом, Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

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