У США застрелили відомого репера

Репер вів машину, коли в нього вистрілили кілька разів, і авто врізалося у сусіднє приміщення. Від отриманих поранень він помер на місці.

Також ЗМІ повідомили, що на пасажирському сидінні перебувала дівчина, вона не постраждала. За кілька годин до своєї смерті репер опублікував в Instagram загадковий пост: "Не повертайся... Ти знаєш, що я продовжу в тому ж дусі".

Тейлору вдалося зробити собі ім'я завдяки мікстейпу They Know what's Goin' On, який став одним з лідерів за кількістю завантажень у 2015 році на сайті LiveMixtapes.



Як повідомляв УНН, шведський ді-джей Тім Берглінг, відомий публіці як Avicii, помер у віці 28 років у п’ятницю, 20 квітня.