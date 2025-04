В США застрелили известного рэпера

Рэпер вел машину, когда в него выстрелили несколько раз, и авто врезалось в соседнее помещение. От полученных ранений он скончался на месте.

Также СМИ сообщили, что на пассажирском сиденье находилась девушка, она не пострадала. За несколько часов до своей смерти рэпер опубликовал в Instagram загадочный пост: "Не возвращайся ... Ты знаешь, что я продолжу в том же духе".

Тейлору удалось сделать себе имя благодаря микстейп They Know what's Goin 'On, который стал одним из лидеров по количеству загрузок в 2015 году на сайте LiveMixtapes.



