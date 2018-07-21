У США застрелили кардіолога Буша-старшого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У місті Х'юстон, штат Техас, застрелили кардіолога, який лікував колишнього президента США Джорджа Буша-старшого. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
У п'ятницю вранці кардіолога Марка Хаускнехта застрелили, коли він їхав на велосипеді біля Техаського медичного центру в Х'юстоні.
65-річний чоловік проїхав повз стрілка, який теж їхав на велосипеді йому назустріч. Зловмисник після цього повернувся, здійснив два постріли у лікаря і зник з місця полії.
Хаускнехта доставили до лікарні, де він помер.
Поліція сподівається отримати відео інциденту, оскільки були свідки події. Поки не встановлено, це було випадкове чи заплановане вбивство.
За даними поліції, зловмисник - чоловік близько 30 років, одягнений у бейсболку, сіру кофту і шорти кольору хакі.
Нагадаємо, напередодні виборів у Пакистані застрелився кандидат через непідтримку синів.