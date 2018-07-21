В США застрелили кардиолога Буша-старшего
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В городе Хьюстон, штат Техас, застрелили кардиолога, который лечил бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
В пятницу утром кардиолога Марка Хаускнехта застрелили, когда он ехал на велосипеде возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне.
65-летний мужчина проехал мимо стрелка, который тоже ехал на велосипеде ему навстречу. Злоумышленник после этого повернулся, дважды выстрелил в врача и скрылся с места события.
Хаускнехта доставили в больницу, где он умер.
Полиция надеется получить видео инцидента, поскольку были свидетели происшествия. Пока не установлено, это было случайное или запланированное убийство.
По данным полиции, злоумышленник - мужчина около 30 лет, одетый в бейсболку, серую кофту и шорты цвета хаки.
Напомним, накануне выборов в Пакистане застрелился кандидат из ссоры с сыновьями.