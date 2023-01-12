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У США запропонували встановити бюст Зеленського у Капітолії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Конгресмен-республіканець запропонував встановити бюст президента України Володимира Зеленського у крилі Палати Капітолію США, передає УНН із посиланням на Washington Times.

У США запропонували встановити бюст Зеленського у Капітолії

Деталі

Конгресмен Джо Вілсон від Південної Кароліни на початку цього тижня подав резолюцію, вказуючи Раді з образотворчого мистецтва Палати представників США створити бюст Зеленського.

"Рада має повноваження над усіма творами мистецтва та історичними об’єктами, виставленими в крилі будинку Капітолію США та пов’язаних з ним офісних будівлях", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, Вілсон, який працює в Конгресі з 2001 року, є старшим членом обох комітетів Палати представників у справах збройних сил та у закордонних справах. На початку цього року його призначили очолити внутрішню робочу групу Республіканської партії, яка займається національною безпекою.

Завзятий консерватор, якого критикували за те, що він вигукнув "ти брешеш" на адресу колишнього президента Обами під час звернення до Конгресу у 2009 році, пан Вілсон став сильним прихильником України, додає видання.

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