В США предложили установить бюст Зеленского в Капитолии

Детали

Конгрессмен Джо Уилсон от Южной Каролины в начале этой недели подал резолюцию, указывая Совету по изобразительному искусству Палаты представителей США создать бюст Зеленского.

"Совет имеет полномочия над всеми произведениями искусства и историческими объектами, выставленными в крыле здания Капитолия США и связанных с ним офисных зданиях", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Уилсон, работающий в Конгрессе с 2001 года, является старшим членом обоих комитетов Палаты представителей по делам вооруженных сил и по иностранным делам. В начале этого года его назначили возглавить внутреннюю рабочую группу Республиканской партии, занимающейся национальной безопасностью.

Упорный консерватор, которого критиковали за то, что он выкрикнул "ты лжешь" в адрес бывшего президента Обамы во время обращения к Конгрессу в 2009 году, господин Уилсон стал сильным сторонником Украины, добавляет издание.

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