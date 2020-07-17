У США загасили пожежу на десантному кораблі, яка тривала 4 дні: постраждали 63 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Загоряння на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базі Військово-морських сил США у місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія) ліквідовано. Про це йдеться в заяві контр-адмірала Тихоокеанського флоту США Філіпа Собека, опублікованого в четвер на сайті Тихоокеанського флоту, пише УНН з посиланням також на NBC.
Про пожежу на борту Bonhomme Richard стало відомо у неділю, 12 липня. У середу, як повідомлялося в заяві американського флоту, кількість постраждалих під час пожежі на борту Bonhomme Richard зросла з 59 до 63, з них — 40 військовослужбовці, 23 — цивільні особи.
“Через чотири доби гасіння пожежі всі відомі осередки загоряння на борту Bonhomme Richard вдалося ліквідувати”, — вказується в заяві.
Собек відмовився називати причини того, що сталося і масштаб завданої шкоди до тих пір, поки не буде проведено розслідування. “Наші команди пожежників обстежують простір на предмет непогашених вогнищ загоряння. Ми не зможемо почати офіційне розслідування до тих пір, поки не перевіримо всю площу (корабля) і не зафіксуємо відсутність активної пожежі”, — вказав американський контр-адмірал.
Брифінг військових щодо ліквідації пожежі, Сан-Дієго, 16 липня 2020 року:
Корабель розрахований більш ніж на тисячу людей особового складу. На момент загоряння на його борту знаходилися близько 160 військовослужбовців.