В США потушили пожар на десантном корабле, продолжавшийся 4 дня: пострадали 63 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) ликвидировано. Об этом говорится в заявлении контр-адмирала Тихоокеанского флота США Филипа Собека, опубликованного в четверг на сайте Тихоокеанского флота, пишет УНН со ссылкой также на NBC.
О пожаре на борту Bonhomme Richard стало известно в воскресенье, 12 июля. В среду, как сообщалось в заявлении американского флота, число пострадавших при пожаре на борту Bonhomme Richard возросло с 59 до 63, из них — 40 военнослужащие, 23 — гражданские лица.
“Спустя четыре дня тушения пожара все известные очаги возгорания на борту Bonhomme Richard удалось ликвидировать”, — указывается в заявлении.
Собек отказался называть причины случившегося и масштаб причиненного ущерба до тех пор, пока не будет проведено расследование. “Наши команды пожарных обследуют пространство на предмет непотушенных очагов возгорания. Мы не сможем начать официальное расследование до тех пор, пока не проверим всю площадь (корабля) и не зафиксируем отсутствие действующего пожара”, — указал американский контр-адмирал.
Брифинг военных касательно ликвидации пожара, Сан-Диего, 16 июля 2020 года:
Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.