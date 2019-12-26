У США відреагували на запуск Росією залізничного сполучення "Кримським мостом"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У США засуджують запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом так званим "Кримським мостом". Про це йдеться в повідомленні у Twitter посольства США в Україні, передає УНН.
"Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 23 грудня взяв участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по незаконно побудованого "Кримському мосту".
У представництві Президента України в Автономній Республіці Крим у відповідь зазначили протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом і засудили черговий неузгоджений з Україною візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупований півострів.
Міністерство закордонних справ України у зв’язку із неузгодженим візитом президента Російської Федерації Володимиром Путіним до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та відкриттям руху по залізничній частині так званого “Кримського мосту” через Керченську протоку надіслало РФ ноту протесту.