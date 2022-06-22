У США відреагували на слова пєскова про страту американських добровольців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Представник Білого дому заявив у вівторок, що “жахливо” те, що державний чиновник росії пропонує смертну кару для американців, захоплених в Україні. Про це інформує УНН.
Деталі
У вівторок у Кремлі заявили, що затримані в Україні громадяни США підлягають судовим рішенням і не виключають, що їм загрожує смертна кара.
Цитата
“Жахливо, що державний чиновник у росії навіть запропонував смертну кару для американських громадян... в Україні”, — сказав Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій.
Нагадаємо
Бойовики “ДНР” “засудили” до страти підданих Великої Британії, які воювали за ЗСУ.