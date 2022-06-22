В США отреагировали на слова пескова о казни американских добровольцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Представитель Белого дома заявил в вторник, что “ужасно” то, что государственный чиновник россии предлагает смертную казнь для американцев, захваченных в Украине. Об этом информирует УНН.
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В вторник в Кремле заявили, что задержанные в Украине граждане США подлежат судебным решениям и не исключают, что им грозит смертная кора.
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“Ужасно, что государственный чиновник в россии мог даже допустить смертную казнь для американских граждан... в Украине”, — сказал Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности стратегических коммуникаций.
Напомним
Боевики “ДНР” “приговорили” к казни подданных Великобритании, воевавших за ВСУ.