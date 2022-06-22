В США отреагировали на слова пескова о казни американских добровольцев

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13:44 • 47372 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 87200 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 69412 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Представитель Белого дома заявил в вторник, что “ужасно” то, что государственный чиновник россии предлагает смертную казнь для американцев, захваченных в Украине. Об этом информирует УНН.

Подробности

В вторник в Кремле заявили, что задержанные в Украине граждане США подлежат судебным решениям и не исключают, что им грозит смертная кора.

Цитата

“Ужасно, что государственный чиновник в россии мог даже допустить смертную казнь для американских граждан... в Украине”, — сказал Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности стратегических коммуникаций.

Напомним

Боевики “ДНР” “приговорили” к казни подданных Великобритании, воевавших за ВСУ.

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