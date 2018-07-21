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У США створили twitter-бота, який може відстежувати лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Компанія Descartes Labs створила бота в Twitter, який за допомогою знімків з геостаціонарного супутника, відстежує дані про виникнення пожеж на території США. Бот кожні шість годин автоматично формує та публікує анімацію поширення пожежі в видимому та інфрачервоному діапазоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на блог компанії на сервісі Medium.

Розробники з компанії Descartes Labs, яка спеціалізується на супутниковій зйомці й обробці знімків, створили twitter-бота, який дозволяє будь-кому відстежувати розповсюдження пожеж в США.

Він автоматично відстежує повідомлення про пожежі з сервісу InciWeb, що збирає інформацію про стихійні лиха. Після цього бот відбирає знімки відповідної області з бази знімків супутника GOES 16. Це дослідницький супутник, що знаходиться на геостаціонарній орбіті над західним півкулею Землі та кожні п’ять хвилин передає знімки її поверхні в декількох діапазонах, зокрема видимому та інфрачервоному з роздільною здатністю до 0,5 кілометрів на піксель.

Потім він створює анімацію, що складається з пари знімків у видимому та інфрачервоному діапазонах, зроблених протягом останніх шести годин, а також накладає на місцевість основні автомобільні траси регіону, межі та інші дані. Він автоматично додає до записів хештеги та публікує їх кожні шість годин. Варто зазначити, що під час масштабної лісової пожежі важливі не тільки заходи щодо її усунення, але й відстеження поширення вогню для того, щоб своєчасно проводити евакуацію з потенційно небезпечних районів і перекидати пожежні розрахунки до найбільш інтенсивних областей пожежі.

Як повідомляв УНН, Twitter має намір видалити мільйони підозрілих акаунтів.

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